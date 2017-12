Semana terá diversos leilões de automóveis A Milan Leilões aproveita a primeira semana de dezembro para oferecer veículos de bancos, seguradoras, financeiras e montadoras. A programação de leilões vai de terça-feira a sábado e inclui cerca de 800 lotes. Os preços dos veículos em bom estado de conservação devem estar de 18% a 25% abaixo da avaliação de mercado, mas podem ser mais baixos ainda caso haja consertos por fazer ou débitos pendentes, de acordo com o leiloeiro Ronaldo Milan. Segundo ele, o momento é propício para a venda de veículos, pois os consumidores receberam o 13.º salário e as instituições financeiras desejam vender os bens antes do fechamento do balanço anual. "Além disso, o mês é curto, pois o mercado de leilões costuma dar uma pausa pouco antes do fim do ano, para retomar as atividades na primeira quinzena de janeiro", afirma. "A oferta será muito grande este mês." Programação O primeiro pregão, na terça-feira, contará com 120 veículos, a maioria recuperada de financiamentos da Fináustria e dos bancos Itaú, Sofisa, Citibank e Pontual. Os lances começarão a ser aceitos às 9h30, no pátio do leiloeiro no quilômetro 16 da Rodovia Raposo Tavares. A maratona continua no dia seguinte, quando serão oferecidos 150 veículos pertencentes ao banco Santander - que também colocará à venda vários caminhões - a partir das 9h30, na Rua João Pires de Camargo, 340, em Taboão da Serra. Donos de oficinas mecânicas devem ser maioria no pregão da quinta-feira, organizado para as seguradoras Vera Cruz, Itaú Seguros, Marítima Seguros, Axa e Finasa Seguros. Neste dia, 90% dos cerca de 140 veículos oferecidos possuem algum tipo de dano (os sinistros, no jargão das seguradoras), pois sofreram acidentes ou foram recuperados após furto. "Quem se interessar pela recuperação dos carros poderá lucrar muito, pois haverá um grande número de modelos de luxo, importados e caminhonetes", afirma Milan. O pregão será realizado no pátio da Avenida Mário Lopes Leão, 1160, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e terá início às 9h30. Na sexta-feira, o ABN Amro Bank colocará à disposição dos interessados mais de 250 automóveis recuperados de financiamentos no leilão que deve atrair o maior número de consumidores finais. "Boa parte dos carros são modelos populares, em bom estado e a preços bastante convidativos", garante Milan. Os interessados terão de se deslocar até Santo André, na Avenida dos Estados, 584, até as 10h. Renovação de frota O sábado ficou reservado para o pregão mais esperado, o último promovido pela Ford Motors do Brasil para a renovação de sua frota. As ofertas incluem mais de 150 veículos que, de acordo com o leiloeiro, são todos seminovos e estão em perfeitas condições de uso. Entre os destaques, estão 20 modelos Mondeo ano 1999, com câmbio automático e ar-condicionado e 5 caminhonetes Explorer V8. A Ford oferecerá inclusive a opção de pagamento financiado pelo Unibanco. O leilão será realizado no pátio do quilômetro 20 da Rodovia Raposo Tavares (o acesso é na altura do quilômetro 19,5), a partir das 9h30. Segundo Milan, as visitas para avaliação prévia dos lotes poderão ser realizadas nos próprios locais dos pregões, na véspera do evento - à exceção dos veículos da Ford, que poderão ser examinados a partir de quinta-feira. "Os compradores encontrarão boas oportunidades, pois quase todos os carros estão sendo oferecidos em leilão pela primeira vez. Praticamente não há lotes remanescentes de outros pregões e que estavam parados no pátio", explica. Dicas Algumas dicas práticas para os interessados em participar dos leilões, segundo especialistas da área, são o bom aproveitamento do período de visitação - quando é aconselhável, inclusive, levar um mecânico de confiança para avaliar os lotes - e fixar, antes do início do pregão, os valores máximos a pagar pelo veículo pretendido. Assim, o comprador evita os gastos com manutenção logo depois de adquirir um carro e o aborrecimento de imaginar que pagou um preço mais elevado que os cobrados nas lojas de veículos usados. Mais informações sobre o leilão, como os editais completos e as condições de venda, podem ser obtidas no site da Milan (veja link abaixo)ou pelo telefone (11) 3845-5599.