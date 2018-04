Seminário contribui para desfazer mitos e preconceitos, diz Mesquita O diretor da Agência Estado, Rodrigo Mesquita, em seu discurso de abertura do seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", que acontece hoje no Hotel Mofarrej, disse que o evento pretende contribuir para desfazer mitos e preconceitos. "Em lugar do desconhecimento, a informação. Ao contrário do isolamento, o estímulo ao entendimento", disse. "Estamos convictos de que a iniciativa representa o papel que se espera de um grupo de comunicação comprometido com o destino do País", comentou. O seminário é organizado pelo Grupo Estado, pelo Wall Street Journal e pelo Conselho das Américas. Rodrigo Mesquita historiou os grandes movimentos da economia mundial e brasileira nos últimos anos. "De um lado, o País classificado como emergente debate-se para escapar do estigma da instabilidade político-econômica que o acompanha historicamente?, disse. ?De outro, os investidores internacionais, principalmente os norte-americanos, buscam resgatar valores e práticas que consolidaram o mercado financeiro como a grande força propulsora da economia moderna. Como pano de fundo, podemos apontar o despertar da exuberância irracional, na expressão consagrada por Alan Greenspan. De fato, desde o início foi possível identificar na ascensão fulminante das empresas de tecnologia um traço flagrante de insensatez. A Nasdaq foi apenas um termômetro que mediu o estado de euforia gerado pela nova economia que ruiu em meio à constatação que as mudanças de paradigmas não ocorreriam na dimensão e timing imaginado na época. As fraudes contábeis e as dificuldades financeiras enfrentadas por grandes corporações nos Estados Unidos podem ser considerada outra face da mesma moeda." Segundo Rodrigo Mesquita, a dimensão da crise de confiança assusta os próprios protagonistas do vitorioso modelo americano de desenvolvimento em que o mercado acionário é peça determinante. "O Brasil enfrenta em um só tempo os reflexos desse quadro de mutação no universo financeiro internacional e as suas próprias contingências, entre as quais sobressai a disputa eleitoral à Presidência da República.? "Somos daqueles que consideram a democracia uma conquista definitiva na trajetória da sociedade brasileira e que enxergam a difícil construção da estabilidade econômica neste processo de democratização do País?, afirmou o diretor da Agência Estado. ?Acredito que é necessário debater, esclarecer e trocar idéias sobre os temas desse seminário." Para ele, não se pode perder o esforço de mais de uma geração brasileira de um país capaz de dialogar de forma plena no teatro da globalização.