Seminário da Febraban tem início tumultuado O 2º Seminário Febraban de Economia, que se realiza no Hotel Intercontinental, em São Paulo, teve um início bastante tumultuado. O diretor de Economia da Federação, Octávio de Barros, iniciou o seminário solicitando aos economistas convidados que traçassem cenários de situações de estresse. Estava prevista a abertura do seminário pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, mas como ele se atrasou, foi iniciado o primeiro painel com o diretor de estudos especiais do BC, Eduardo Loyo, que só teve o tempo de dizer "e assim me despeço", ao observar que Henrique Meirelles chegava ao auditório. Meirelles, ao tentar iniciar sua palestra, foi interrompido, pois um executivo teve uma convulsão e precisou ser retirado da sala para atendimento médico. O início da palestra foi adiado por cinco minutos, para a retirada, em uma cadeira de rodas, do executivo que não foi identificado.