Seminário discute combate à lavagem de dinheiro Mais de cem juízes federais e procuradores da República começam a definir amanhã, em São Paulo, novas estratégias e adoção de mecanismos para o combate à lavagem de dinheiro - esquema que movimenta US$ 500 bilhões por ano, segundo a Associação dos Juízes Federais. O encontro, com patrocínio da Agência Alemã de Desenvolvimento e Cooperação (Inwent), terá a participação de técnicos de países da América do Sul e autoridades do Banco Central, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ministério Público e Polícia Federal - que atuam na prevenção e repressão desse tipo de crime. Segundo o juiz Fernando Moreira Gonçalves, coordenador do encontro e especialista em ações de repressão à lavagem, a evolução dos métodos de ocultação de recursos obtidos com corrupção, narcotráfico, extorsão e contrabando de armas exige constante atualização de conhecimentos das autoridades que atuam nessa área. No 1.º Seminário Internacional sobre Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro juízes e procuradores vão discutir a atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil, o Coaf, pesquisa e inteligência financeira na identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro e as experiências da Colômbia, Argentina e União Européia no combate à prática. Crimes contra o sistema financeiro e a ordem tributária como antecedentes da lavagem serão avaliados, além da atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros e a atuação de organizações criminosas em território brasileiro.