Senado americano estuda barreira ambiental Uma lei que é avaliada pelo Senado americano ameaça criar um novo padrão: o protecionismo ambiental. Discreta em meio à nova lei ambiental americana que foi saudada em todo o mundo, a iniciativa prevê amplos subsídios para que empresas de carros adotem tecnologias limpas. O problema, que europeus e asiáticos alertam, é que esses subsídios estão condicionados. Só serão dados se a tecnologia comprada for americana. A lei já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 26 de junho e ainda prevê a possibilidade de um aumento de tarifas de importação para países que não adotem compromissos de cortes de emissões de CO2. Conhecida como Lei de Segurança e Energia Limpa, as normas entrariam em vigor em 2025. O projeto não cita o valor do subsídio, mas prevê que a ajuda estatal pode chegar a 30% dos custos de expandir ou abrir fábricas de automóveis, peças e montagem de carros.