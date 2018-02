Senado aprova Aldo Mendes para ocupar diretoria do BC O plenário do Senado aprovou no final da tarde a indicação de Aldo Mendes para ocupar o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central. O placar foi de 41 votos a favor e 11 contra. Mais cedo, o nome de Mendes foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), também em placar folgado. Dos 26 senadores votantes na comissão, 23 confirmaram a indicação. Uma vez sancionada a mensagem pelo presidente Lula, Mendes já pode assumir o cargo em substituição a Mario Torós.