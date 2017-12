Senado aprova Alexandre Schwartzman para diretoria do BC O plenário do Senado aprovou hoje, por 47 votos a 8, a indicação do ex-economista-chefe do Unibanco Alexandre Schwartzman para o cargo de diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Ele vai substituir Beny Parnes, que pediu exoneração.