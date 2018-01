Senado aprova Elizabeth Farina para presidir o Cade A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado acaba de aprovar a indicação da professora de economia da Universidade de São Paulo (USP) Elizabeth Farina para a presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de Ricardo Villas Boas Cueva e Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado para conselheiros. Segundo o presidente da CAE, senador Ramez Tebet (PMDB-MS), a indicação desses nomes deverá ser ratificada pelo plenário do Senado ainda nesta semana. A quarta indicação feita para o Cade, que é a recondução do atual conselheiro Cleveland Prates, somente será votada na próxima reunião da CAE, ainda sem data definida. Tebet justificou este fato, alegando que a mensagem com a indicação de Prates somente chegou ontem à comissão e, por isso, não houve tempo para indicar o relator para a sabatina pela comissão.