Senado aprova empréstimos com desconto em folha para aposentado O Senado aprovou hoje projeto de lei que permite o desconto em folha de empréstimos concedidos para aposentados e pensionistas. O texto que vai a sanção teve sua aprovação comemorada pelo líder do governo, Aloizio Mercadante (PT-SP), ao prever que a medida beneficiará 23 milhões de aposentados e pensionistas do serviço público e da iniciativa privada. Segundo ele, pela nova regra, até 30% do salário poderá ser comprometido com as parcelas do empréstimo. "Esta modalidade de empréstimo deverá ter implantação mais ágil pois já há um acordo com o INSS para autorizar o desconto", disse Mercadante. Mercadante lembra que o crédito em folha, já autorizados para trabalhadores e servidores públicos da ativa, tem beneficiado tomadores de empréstimo nesta modalidade com a redução de juros do cheque especial de em média 7,5% ao mês para cerca de 2% ao mês.