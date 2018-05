Senado aprova empréstimos externos para RN e GO O plenário do Senado, nesta quarta-feira, 10, duas operações de crédito externo dos Estados do Rio Grande do Norte e Goiás com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). A votação simbólica contou com a presença da governadora potiguar, Rosalba Ciarlini (DEM).