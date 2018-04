Senado aprova fim da conversibilidade O Senado argentino aprovou o projeto da Lei Emergência Pública e de Reforma do Regime Cambial enviado pelo governo ao Congresso ? que aprovou o projeto de lei nesta madrugada. A aprovação por parte do Parlamento é história porque acaba com a paridade entre o peso e o dólar e converter em pesos as dívidas até US$ 100 mil, entre outras medidas. O projeto foi aprovado por ampla maioria, pela tanto pela oposição quanto pela base peronista. O ministro da Economia, Jorge Renes Lenicov, deve apresentar ainda nesta noite o real valor da moeda, agora desvalorizada.