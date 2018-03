Senado aprova fundo para micro e pequenas empresas

Uma emenda incluída ao projeto pelo senador Osmar Dias (PDT-PR) cria ainda um fundo garantidor para empréstimos feitos por bancos a produtores rurais. Este fundo seria capitalizado com R$ 1 bilhão cedido pela União. Pelo relatório do senador Osmar Dias, os fundos serão capitalizados com 7% do valor de cada empréstimo avalizado. O porcentual será dividido entre a empresa ou o produtor que pedir o empréstimo, o banco e a União.

Outra emenda, incluída pelo deputado Átila Lins (PMDB-AM), relator da MP na Câmara dos Deputados, aumenta de 10% para 30% o valor do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que o trabalhador pode aplicar em projetos de infraestrutura. A aplicação pelo contribuinte não será feita diretamente nos projetos, e sim a partir da compra de cotas do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS). Esta emenda foi mantida sem alterações pelos senadores.

A MP 464, editada como medida para o enfrentamento da crise financeira mundial, libera R$ 1,95 bilhão para Estados e municípios que perderam arrecadação com exportações. O valor será dividido em 75% para Estados e 25% para municípios. Os entes que tiverem dívida com a União terão o valor da compensação abatida no saldo devedor. Como sofreu alterações, a MP voltará para análise da Câmara dos Deputados antes de ser levada à sanção.