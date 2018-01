Senado aprova indicação de Haroldo Lima para a ANP Por 57 votos a favor e 12 contra, o Senado aprovou a indicação do ex-deputado Haroldo Lima (PC do B-BA) para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petroléo (ANP). Nos últimos dias o governo e o PC do B se mobilizaram para aprovar o nome de Lima. Procuraram, assim, antecipar uma possível reação dos senadores que, há cerca de quatro meses, rejeitaram a nomeação do ex-deputado Luiz Alfredo Salomão (PT-RJ) para o cargo. A vaga na ANP está aberta desde o ano passado. Lima é favorável ao projeto de lei que propõe a reestruturação das agência reguladoras, prevendo a retomada pelo governo da atribuição de conceder outorgas.