Senado aprova indicação de Torós para diretoria do BC O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira, 24, a indicação de Mario Gomes Torós para ocupar a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Torós recebeu votos 52 favoráveis e 7 contrários. Pela manhã, a indicação de Torós para o BC foi aprovada por 24 votos favoráveis e três contrários na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).