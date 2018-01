Senado aprova marco regulatório para setor do gás natural Após um ano e meio de negociações entre governo e oposição, o Senado aprovou o projeto que estabelece o marco regulatório para o setor de gás natural. A proposta foi aprovada por unanimidade em dois turnos na Comissão de Serviços de Infra-estrutura em caráter terminativo e, por isso, não precisará ser votada pelo plenário do Senado. O texto será enviado diretamente à apreciação da Câmara dos Deputados, onde já tramita um projeto sobre o mesmo tema, apresentado pelo governo. Nas duas votações - na quarta-feira, em primeiro turno; e nesta quinta-feira, em segundo turno -, o texto foi aprovado na comissão por unanimidade. O projeto aprovado, do senador Sérgio Guerra (PSDB-CE), substitui o texto de autoria do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA).