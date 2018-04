Senado aprova MP do Refis-3, mas texto volta à Câmara O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a Medida Provisória (MP) 303 - a chamada MP do Refis-3 -, que reabre a possibilidade de parcelamento de dívidas de empresas com a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O benefício está em vigor desde o final de junho, quando foi editada a MP, mas, como o texto sofreu modificações no Senado, a medida terá de voltar à Câmara dos Deputados e ser aprovada até o próximo dia 27 para não perder a validade.