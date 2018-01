Senado aprova MP do setor elétrico e destaques ficam para depois O plenário do Senado acaba de aprovar em votação simbólica o projeto de lei de conversão do senador Delcídio Amaral (PT-MS) à Medida Provisória 144, que cria novas regras para comercialização de energia elétrica. Os destaques da oposição que serão apresentados para tentar modificar o texto aprovado hoje serão votados somente na próxima terça-feira, seguindo o acordo firmado esta manhã pelos líderes partidários. Também ficou para a próxima semana a votação da Medida Provisória 145, relatada pelo senador Rodolfo Tourinho (PFL-BA), que cria a empresa de pesquisa energética (EPE). Após a votação, a sessão foi encerrada.