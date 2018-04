A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem o projeto de lei que ajusta a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e cria o Microempreendedor Individual (MEI). O MEI beneficia empresas com receita anual de até R$ 36 mil, que ficarão isentas da maioria dos tributos e poderão colaborar com o INSS. O texto também resolve problemas relativos ao ICMS para empresas do Super-Simples.