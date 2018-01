Senado aprova nova presidente do Cade O plenário do Senado acaba de aprovar o nome da nova presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Elizabeth Farina, por 39 votos favoráveis e 17, contrários. Elizabeth Farina é professora de economia da Universidade de São Paulo (USP). Também foram aprovados para conselheiros do Cade, o advogado tributário Ricardo Villas Bôas Cueva e o economista Luiz Carlos Delorme Prado. O plenário do Senado deve votar agora a reforma do Judiciário.