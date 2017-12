Senado aprova parecer do relator sobre Parceria Público-Privada Depois de seis meses de discussão, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o parecer do senador Valdir Raupp (PMDB-RO) ao projeto que cria as Parcerias Públicos-Privadas (PPPs). Contudo, cinco destaques para votação em separado, propostos pelos senadores Paulo Otávio (PFL-DF) e Pedro Simon (PMDB-RS), serão apreciados em seguida. Finalizada esta etapa, antes de ir a plenário, o projeto seguirá para a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira da próxima semana.