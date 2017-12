Senado aprova prazo de 120 para cadastro no Refis As empresas que estão devendo impostos e contribuições à Receita poderão ganhar prazo de 120 dias para se cadastrarem no Refis (Programa de Recuperação Fiscal), de acordo com emenda aprovada nesta terça pelo plenário do Senado. A emenda havia sido incluída pela Câmara na Medida Provisória 280, que reajustou em 8% a tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) a partir de 1º de fevereiro deste ano e também foi aprovada pelos senadores. Mas, como a MP será novamente submetida à apreciação da Câmara, dependerá dos deputados a garantia da concessão do prazo de 120 dias às empresas. De acordo com o texto relativo ao Refis, as empresas devedoras que aderirem ao programa poderão saldar seus débitos em até 180 parcelas ou em prestações definidas pelo faturamento, em porcentual entre 0,3% e 1,5%. A MP terá que ser votada novamente pela Câmara porque sofreu modificações ao ser apreciada pelo Senado.