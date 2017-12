Senado aprova projeto que prorroga alíquota de IR Foi aprovado hoje o projeto de lei que prorroga por dois anos a alíquota de 27,5% do Imposto de Renda da Pessoa Física para os salários acima de R$ 2.115,00. O projeto vai agora à sanção pelo presidente da República. O projeto foi aprovado sem nenhuma emenda, sendo mantida a versão da Câmara enviada ao Senado. Pressionado pelas lideranças da própria base aliada, que criticaram o projeto de lei que prorroga a alíquota de 27,5% por dois anos, o líder do governo, Aloizio Mercadante (PT-SP), assumiu no plenário do Senado o compromisso de discutir ano que vem mudanças na legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física. Depois de ouvir críticas do líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), contrário à manutenção da alíquota de 27,5% para os salários acima de R$ 2.115, e do senador Geraldo Mesquita (PSB-AC), favorável à mudanças a partir de 2005, Mercadante comprometeu-se a apoiar a criação de uma subcomissão na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para discutir o assunto. Mercadante argumentou que o texto aprovado na Câmara precisa ser mantido no Senado, mas, segundo ele, a discussão não deverá contemplar apenas a correção monetária da tabela do Imposto de Renda. Embora tenha defendido claramente na CAE a criação de alíquotas mais altas, Mercadante insinuou a defesa da mudança ao citar exemplos de países de condição semelhante à do Brasil que adotam alíquotas mais altas e não concedem isenções aos contribuintes. Segundo Mercadante, a Coréia adota alíquotas de 10% a 40%, assim como o México. "A Argentina, país mais pobre que o Brasil tem alíquotas de 19% a 35%", disse o líder.