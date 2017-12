Senado aprova repatriação de recursos de brasileiros no exterior

O Senado aprovou nesta terça-feira, 15, o projeto que repatria recursos de brasileiros no exterior não declarados ao Fisco com mudanças na redação do texto que permitem que a presidente Dilma Rousseff faça vetos “cirúrgicos”. Num malabarismo regimental, o senador Walter Pinheiro (PT-BA), relator da proposta, apresentou 10 emendas de redação para abrir espaço para que Dilma rejeite até 14 mudanças feitas pela Câmara e restabeleça a essência do texto enviado pelo governo ao Congresso em setembro, um dos mais importantes do ajuste fiscal.

As emendas de redação são mudanças feitas a um projeto que não alteram o mérito do texto. Por isso, a proposta não precisa voltar para análise dos deputados. O texto seguirá agora para a sanção presidencial.

O governo espera uma entrada de R$ 21 bilhões no caixa do governo em 2016, o que ajudaria o cumprimento da meta para as contas públicas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em plenário, o líder interino do governo no Senado, José Pimentel (PT-CE), anunciou um acordo firmado com o Palácio do Planalto por meio do qual Dilma topa rejeitar as mudanças feitas pela Câmara e isoladas pelos senadores.

Condenação judicial. Entre as mudanças, o relator isolou a possibilidade de que somente alguém que tenha sido condenado em ação penal transitada em julgado (sem direito a recursos judiciais) possa aderir ao programa de regularização. Dessa forma, fica impedido de participar da repatriação a pessoa que tiver qualquer tipo de condenação judicial pelo rol de crimes previstos na lei.

Pinheiro facultou também a Dilma rejeitar a possibilidade de anistiar recursos de origem ilícita e impedir que os recursos, em vez de ajudar no caixa do governo, possam abastecer os fundos de participação de Estados e municípios.

O senador do PT também alterou a redação para permitir o veto que afirma que a declaração de regularização não pode ser utilizada “como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal”, um pedido feito pelo Ministério Público. Se isso passar sem veto, o MP poderia ficar impedido de investigar uma pessoa somente com base na repatriação feita.

“Estou salvando a pele do governo. Ele deveria vir aqui e agradecer de joelhos”, disse o relator da proposta. “Todos os itens que o relator, senador Walter Pinheiro, vai apresentar com o compromisso de veto, o governo está aqui reafirmando que vetará”, garantiu José Pimentel.

Críticas. Durante a discussão, os oposicionistas criticaram a proposta. “Como podemos convalidar um projeto em está explícito que o cidadão pode praticar a lavagem de dinheiro, pagar um imposto e ter esse recurso 100% regularizado? O relator disse que esse regime especial é focado na declaração de recursos de origem lícita. Mas não existe lavagem de dinheiro legal, a ação já pressupõe o cometimento de outros crimes como tráfico de drogas e corrupção”, acusou o líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO).

A resistência do líder do DEM, porém, impediu que fosse votada antes do projeto de repatriação a proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria fundos para a reforma do ICMS. Esses fundos serão abastecidos com repasses da regularização fiscal. Caiado fez um questionamento regimental que fez o Senado desistir da inversão da pauta.

A base aliada e o governo haviam fechado um acordo há duas semanas para aprovar logo a PEC – que ainda terá de passar pela Câmara – que tem por objetivo proibir que os recursos sejam alvos de contingenciamento e restrições orçamentárias, como ocorre anualmente com a Lei Kandir. Governadores defendem a aprovação da PEC para “carimbar” o repasse dos recursos para apoiar a reforma do ICMS.