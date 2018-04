Senado argentino adia discussão do plano; protestos aumentam O Senado argentino não discutirá hoje o projeto de lei que cria bônus para trocar compulsoriamente pelos depósitos congelados pelo "corralito". Sob uma forte pressão de manifestantes que rodearam a sede do Congresso e da grande falta de consenso sobre o tema, a sessão que começaria a debater a lei foi adiada para esta terça-feira, enquanto o governo tenta negociar a aprovação com os parlamentares. O senador José Luis Gioja informou que o plano bônus será debatido terça e na quarta-feira o projeto será enviado à Câmara. Várias reuniões estão sendo realizadas na Casa Rosada, sede do governo, e no Ministério de Economia. O ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, se reunirá à noite com a bancada do Partido Justicialista no Senado. A bancada está dividida e a maioria dos senadores já afirmou que não aprova a matéria do jeito que está. Sob uma forte chuva, centenas de manifestantes protestam em frente ao Congresso e os ânimos estão cada vez mais exaltados. Os manifestantes impedem a entrada dos parlamentares e golpearam uma pessoa que tentou entrar no recinto, confundida com um deputado. Um dos manifestantes foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo e foi levado por uma ambulância. O carro do senador justicialista Mario Losada sofreu vários golpes.