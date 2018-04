Senado argentino aprova lei para reabilitar inadimplentes O Senado argentino aprovou, ontem à noite, o projeto para reabilitar por 90 dias o regime pelo qual os devedores do sistema financeiro possam pagar suas dívidas com bônus do Estado. Com esta aprovação, o governo resolve três problemas de uma só vêz. O raciocínio é simples: o devedor troca seus depósitos bancários por bônus, paga suas dívidas ao banco que, por sua vez, liquida seus empréstimos tomados com o Banco Central. A aprovação do projeto pelo Senado deverá passar ainda pela Câmara dos Deputados e faz parte de uma estratégia do governo, bancos e Congresso para atacar os problemas relacionados ao não pagamento das dívidas provados pelo "corralito", a pesificação e a desvalorização do peso. Quem tem depósitos presos no "corralito" e possui créditos no sistema financeiro, se verá obrigado a trocar seus depósitos por títulos, os quais serão usados para pagar suas dívidas. Os bancos que resistiam à idéia porque queriam receber em cash, agora já a aprovam porque o governo baixará uma medida, dentro de alguns dias, permitindo o cancelamento dos empréstimos que as entidades tomaram do Banco Central. Os devedores serão qualificados pelo Banco Central por categorias 1, 2 e 3 cancelarão seus créditos de até 300 mil pesos com o título denominado Cedro. Os devedores morosos classificados como 4, 5 e 6, pagarão com o Boden ou com uma série de títulos públicos que será criada pelo ministério de Economia. Os bancos serão obrigados a receber os bônus de acordo com a qualificação do devedor e não poderão aplicar o indexador CER. A solução parece inteligente mas ainda precisa da aprovação da Câmara, onde a idéia possui muitos opositores. Além disso, necessita da regulamentação do Banco Central, instituição que tem andado do lado contrário das medidas impulsionadas pelo ministro de Economia, Roberto Lavagna, e do próprio Congresso. Leia o especial