Senado argentino aprova Orçamento de 2003 O Senado da Argentina aprovou o Orçamento do governo do país para 2003 e ratificou a nomeação do economista Alfonso Prat Gay para presidir o Banco Central. Prat Gay, de 37 anos, presidirá o BC argentino até setembro de 2004, completando o mandato de Pedro Pou, que foi afastado no ano passado. Os senadores também aprovaram a indicação de Jorge Levy para um cargo de diretor do BC, mas não chegaram a debater a nomeação de Pedro Lacoste para a vice-presidência da instituição. A lei de Orçamento aprovada prevê gastos de 62,60 bilhões de pesos, com 37 bilhões de pesos reservados para programas sociais; 3,4% corresponderão a emissões de bônus para compensar servidores públicos e pensionistas do Estado pela redução de salários de 13%, imposta no ano passado. O Orçamento reserva 14 bilhões de pesos para pagamentos do serviço da dívida pública. Ele se baseia na previsão de que o PIB da Argentina vai crescer 3% em 2003, e de que a inflação ficará em 22%. O Senado também ratificou a nomeação do ex-presidente da Casa Carlos Maqueda, aliado do presidente Eduardo Duhalde, para o Supremo Tribunal argentino. Os senadores não aprovaram a proposta de Duhalde de eliminar o chamado Plano de Competitividade, uma série de reduções de impostos adotada em 2001 pelo então ministro da economia Domingo Cavallo. O FMI vinha exigindo a eliminação desses incentivos. "Ter um Orçamento debatido e aprovado, e um Orçamento que tem elementos razoáveis, é um passo à frente. Muito mais do que isso, o FMI não teria como exigir", comentou o analista Oscar Liberman, da Fundación Mercado.