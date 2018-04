Senado argentino deve votar amanhã exigência do FMI O governo do presidente Eduardo Duhalde cruzará os dedos pela enésima vez, na esperança que o Senado aprove amanhã a revogação da lei de subversão econômica, uma das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) para liberar a ajuda financeira para a Argentina. A lei permite que a Justiça processe com facilidade empresários, banqueiros e funcionários públicos envolvidos em casos de corrupção e fraudes. O FMI pede sua eliminação, argumentando que a lei causa "muita insegurança jurídica nos investidores internacionais". No início da semana o presidente Duhalde afirmou que esta é a "última semana para cumprir as medidas exigidas pelo Fundo". A outra medida pendente é a assinatura, por parte dos governos provinciais, dos acordos individuais de ajuste de 60% de seus déficits fiscais. No Parlamento o governo Duhalde dependerá do maior partido da oposição, a União Cívica Radical (UCR), sem o qual não poderá obter o quórum de dois terços necessário para o debate e a votação no Senado. A princípio, a UCR proporcionaria o quórum. A afirmação foi feita pelo líder do bloco, o senador Carlos Maestro, que explicou que permitirão os dois terços necessários, "para não causar um grave dano ao governo". No entanto, Maestro sustentou que debaterão a medida, a qual pretendem "votar em contra". A indisposição da UCR com o governo Duhalde, que pertence ao Partido Justicialista (Peronista), está aumentando a cada semana. Em janeiro, Duhalde se tornou no primeiro peronista que chegou ao poder ajudado pelo centenário partido que o ex-presidente Raúl Alfonsín comanda na categoria de "chefe espiritual", embora não formal. A aliança circunstancial entre o peronismo e a UCR foi reforçada com a designação de dois ministros da UCR no gabinete Duhalde. Mas de lá para cá, foram aumentando a troca de farpas entre os dois partidos, que durante meio século disputaram à morte o controle do país. Dentro do peronismo, diversas lideranças afirmam publicamente que a aliança deve acabar, já que não é "útil". Na UCR também existe uma idéia similar. Muitas lideranças desse partido consideram que continuar amarrado ao governo Duhalde, que afunda, poderá implicar em uma piora da imagem do centenário partido, já abalado pelo caótico governo do ex-presidente Fernando De la Rúa (1999-2201). De la Rúa foi o último de uma linha de presidentes provenientes da UCR que não conseguiram terminar o mandato (o último foi Marcelo de Alvear, que governou entre 1922 e 1928). Mas, além da UCR, Duhalde dependerá de vários peronistas "rebeldes" que votariam contra. Alguns analistas afirmam que o governo corre o risco de perder por um voto. Outra das exigências do FMI é a assinatura, por parte das províncias, dos acordos individuais de ajuste de 60% de seus déficits fiscais. Do total, somente sete províncias assinaram o acordo até o momento. O resto prometeu na segunda-feira que colocará sua rubrica no documento até este fim de semana. No entanto, já começaram os adiamentos. O governador da província de Buenos Aires, Felipe Solá, anunciou hoje que adiará a assinatura para a semana que vem. Solá - que comanda a maior província do país, mas também a mais endividada - explicou que "os detalhezinhos do acordo, que não são poucos" implicarão em mais tempo de análise. Desta forma, Solá somente poderia assinar o acordo na próxima terça ou quarta-feira. Enquanto isso, a figura do presidente Duhalde perdeu o pouco respeito que possuía e é motivo de piadas constantes. Durante o programa feminino "Grandiosas", a apresentadora Laura Oliva, referindo-se à procura de salva-vidas argentinos que está ocorrendo por parte de diversas prefeituras espanholas, sugeriu ao presidente: "Duhalde, vai trabalhar como salva-vidas lá na Espanha, e vê se não nos afoga mais." Em sua juventude, Duhalde ganhava um dinheiro extra trabalhando como salva-vidas em uma piscina de um clube em sua cidade natal, Lomas de Zamora. Leia o especial