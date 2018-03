Senado argentino impõe taxa para importar açúcar brasileiro O Senado argentino aprovou a aplicação de uma tarifa de 20% para a importação de açúcar, medida que atinge as vendas brasileiras, apesar do Mercosul. Desta forma, o açúcar é o único produto que circula dentro do bloco comercial com restrições alfandegárias. Com esta medida, o Senado rejeita o veto do presidente Eduardo Duhalde à uma lei anterior do Congresso que estabelecia a proteção para o açúcar argentino. Com o veto, Duhalde pretendia começar um período de relações sem conflitos graves com o Brasil. A aprovação da rejeição ao veto presidencial foi por unanimidade, o que indica o poder dos usineiros das províncias do norte do país, principalmente as de Jujuy, Salta e Tucumán. Os governos dessas províncias argumentam que a produção de açúcar brasileiro recebe subsídios através do Proálcool. Segundo o senador Guillermo Jenefes, a lei é necessária para ?neutralizar a incidência negativa das práticas desleais de comércio?. Além disso, os parlamentares argumentam que se o mercado argentino for liberado, ocorreria uma ?invasão? de açúcar brasileiro. Se isto se concretizasse, afirmam, a crise social das empobrecidas províncias do norte argentino se intensificaria. Os governadores do norte sustentam que a entrada de açúcar brasileiro causaria a demissão de pelo menos 50 mil trabalhadores, além de ter graves efeitos sobre milhares de empregos indiretos. A lei aprovada indica que qualquer alteração sobre as tarifas alfandegárias somente pode ser realizada pelos parlamentares, excluindo o Poder Executivo de qualquer decisão. A lei determina que a proteção do açúcar argentino estará em vigor até 2005. A previsão é que depois desta data, a proteção termine. Os usineiros sustentam que precisam de ?tempo? para poder modernizar os equipamentos tornar-se mais competitivos, para poder enfrentar a produção brasileira. A decisão definitiva sobre as tarifas sobre o açúcar ocorrerá somente na próxima semana na Câmara de Deputados, onde o governo Duhalde possui maior influência do que no Senado. No entanto, os analistas consideram que apesar da influência de Duhalde, o veto será novamente rejeitado.