Senado boliviano aprova novos contratos petrolíferos O Senado boliviano, controlado pela oposição, aprovou sem mudanças, na noite de terça-feira, 10, os contratos de nacionalização de petróleo decretados há quase um ano, embora o voto definitivo da Câmara dos Deputados não pareça assegurado. A câmara alta aprovou os 44 contratos apenas horas depois da revelação de que o presidente do país, Evo Morales, ameaçou declarar greve de fome se o Congresso não os ratificasse neste semana. Os contratos feitos entre a petrolífera estatal YPFB e transnacionais como a brasileira Petrobras, a espanhola Repsol-YPF, a francesa Total e a britânica British Gas formalizaram uma nova relação operativa entre as empresas. Eles foram autorizados originalmente pelo Congresso em novembro passado, mas o debate parlamentar foi reaberto em fevereiro quando o governo propôs consertar erros nas leis de aprovação, que impediam colocar em vigência o novo regime. Pela nacionalização decretada em 1º de maio de 2006, o Estado recupera a propriedade do petróleo e do gás e a companhia estatal YPFB assume o controle de toda a cadeia produtiva, até a comercialização interna e externa. Com a entrada em vigência dos contratos, as transnacionais deixaram de ser sócias de risco compartilhado para se tornarem operadoras a serviço da estatal boliviana YPFB. Em troca as empresas receberam participações que variam entre um mínimo de 6% e um máximo de 50% do valor de produção. Planos O governo de Morales disse que fez um apelo pela vigência dos contratos para colocar em marcha um plano quinquenal de investimento de mais de US$ 3,5 bilhões para incrementar as exportações de gás para a Argentina e outros possíveis mercados. Durante as recentes audiências no Senado, as transnacionais também pediram pela rápida aprovação dos contratos. A Bolívia exporta cerca de 33 milhões de metros cúbicos diários de gás ao Brasil e à Argentina. O país também se comprometeu a enviar mais 20 milhões de metros cúbicos para a Argentina a partir de 2010. Morales também iniciou um processos de fortalecimento da mineração estatal, que incluiu a nacionalização em fevereiro de um complexo de fundições controlada pelo grupo suíço Glencore e prevê também a "refundação" da estatal Corporação Mineradora da Bolívia.