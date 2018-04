Senado chega a acordo para votar pacote de Obama Depois de mais de três dias de negociações, os senadores americanos chegaram a um acordo ontem à noite para votar um pacote de estímulo de US$ 780 bilhões. Os democratas conseguiram conquistar o apoio republicano necessário para levar a proposta a votação, o que deveria ocorrer no domingo ou na Segunda-feira. Os senadores democratas concordaram em cortar alguns programas de governo para diminuir o tamanho do pacote - até então estimado em US$ 900 bilhões - e adicionar incentivos fiscais, duas reivindicações dos republicanos. Segundo lideranças, os democratas conseguiram ganhar o apoio de três senadores republicanos, o que garantiria os 60 votos necessários para aprovar a proposta. Depois da votação no Senado, a versão da Câmara e a versão do Senado vão para conferência, ou seja, senadores e deputados vão se sentar para discutir a versão final da lei. O presidente Obama espera assinar a lei até o dia 16. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.