Senado convoca Dilma e Pires para discutir Varig A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado aprovou, nesta terça-feira, requerimentos dos líderes do PFL e PSDB, José Agripino (RN) e Arthur Virgílio (AM), e do senador Demóstenes Torres (PFL-GO), convocando a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro da Defesa, Waldir Pires, para darem explicações ao Senado sobre o processo de recuperação da Varig. Entre os temas a serem abordados pelos senadores estão rumores de que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) teria sido pressionada a aprovar a compra da VarigLog pela Volo, já que esta foi uma condição da VarigLog, ex-subsidiária da Varig, para formalizar a única oferta de compra da companhia, no valor de US$ 500 milhões. O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) acusa a Volo de ser controlada pelo fundo norte-americano Matlin Patterson. Pela legislação brasileira, não é permitido que uma companhia seja administrada por estrangeiros. A data de comparecimento de Dilma e Pires ainda terá que ser marcada.