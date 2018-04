Senado da Austrália aprova pacote de US$ 27 bi O Senado da Austrália aprovou nesta sexta-feira o pacote de estímulo fiscal de 41,5 bilhões de dólares australianos (US$ 27,19 bilhões) apresentado pelo governo, após o senador independente Nick Xenophon dar seu apoio à proposta, o único a mudar o voto. A aprovação do pacote abre caminho para o governo por em prática as iniciativas planejadas, incluindo um bônus em dinheiro em torno de 12 bilhões de dólares australianos para assalariados de renda baixa e média, a fim de fortalecer a economia e evitar a recessão. O voto contrário de Nick Xenophon provocou a rejeição do pacote ontem numa votação apertada, na primeira tentativa do governo para aprovar a proposta no Senado. Mas o governo conquistou hoje o voto do senador, após o fechamento de um acordo com Xenophon. As informações são da Dow Jones.