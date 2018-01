Senado decide venda Petrobras O Senado deverá, finalmente, adotar uma posição nesta semana sobre a venda que o Tesouro pretende fazer de 31,7% das ações ordinárias da Petrobras. O projeto do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) que proíbe a venda deverá ser votado na terça-feira, sem mais protelações. A matéria já foi retirada da pauta semanas seguidas, por pedido de vista ou por acordo com a oposição para que houvesse mais discussões com o governo. Diante da pressão dos senadores para que a Comissão de Assuntos Econômicos (CA) vote a matéria, os governistas tentarão derrubar o projeto. Mas se não tiverem força suficiente para isto, tentarão apresentar uma emenda que permite essa venda, mas proíbe a União de vender as demais participações minoritárias na Petrobras, em mãos do BndesPar e outras instituições federais. Estas participações somam cerca de 5%, e permitirão que o capital votante da União fique em 55%, apesar de o Tesouro Nacional ter sua participação na Petrobras reduzida de 81,7% para 50% mais uma ação. Antes de entrar em vigor, o projeto tem que ser aprovado também no plenário do Senado, se o governo assim exigir, e na Câmara dos Deputados. Se sofrer mudança na Câmara, terá que ser votado de no Senado.