Senado deve aprovar hoje MP da Cofins O Senado deve aprovar hoje a medida provisória que acaba com a cumulatividade e eleva a alíquota da Contribuição de Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de 3% para 7,6% a partir de 1º de fevereiro. O texto foi aprovado ontem, na Câmara, com 254 votos favoráveis e 31 contrários depois de uma ampla negociação, na qual o Ministério da Fazenda concordou em ampliar a lista de setores da economia com regras especiais. As concessões beneficiam empresas do setor de transporte coletivo, saúde, educação, software e agroindústria, além de usineiros de açúcar e empresas com contratos cambiais. Embora essas concessões custem cerca de R$ 1 bilhão aos cofres da Receita, o governo federal ainda sairá ganhando pelo menos R$ 7 bilhões com as mudanças na Cofins em 2004. Apesar das críticas e do voto contrário à MP, tucanos e pefelistas negociaram nos bastidores como porta-vozes de vários setores contemplados pelas modificações no texto. Uma delas, reivindicada pelos investidores da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF) por intermédio do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (PFL-BA), possibilita que as perdas decorrentes de operações de hedge (contratos cambiais) sejam compensadas no pagamento da Cofins com um crédito de até 4,6%. Na prática, esse artifício pode reduzir a alíquota paga pelas empresas que investem na BMF de 7,6% para 3%, mas a utilização desse tipo de crédito dependerá ainda de regulamentação. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, comandou pessoalmente ontem as negociações, ao lado do secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e algumas vezes teve de ligar para o ministro Antônio Palocci para pedir aval aos acertos. O governo também cedeu às pressões de sua própria base aliada para excluir das novas regras da Cofins as empresas do setor de transporte coletivo de passageiros, saúde e educação. No caso das clínicas e laboratórios, entretanto, esse benefício se restringirá àquelas que estejam sob orientação médica, e no ramo educacional só contemplará as escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior, excluindo, por exemplo, cursos de língua estrangeira. Além disso, os contratos firmados até o último dia 31 de outubro com administradoras de consórcio, empreiteiras e fornecedores do setor público também manterão a Cofins sendo calculada na forma atual, com alíquota de 3%. Outro lobby atendido foi o da agroindústria e dos cerealistas, que adquirem grande parte dos seus insumos de produtores que não precisam pagar Cofins e, portanto, não geram créditos para serem compensados na fase posterior. Pelo novo texto da MP, o crédito presumido sobre a aquisição de mercadorias de origem animal e vegetal será elevado de 70% para 80%. De todas as concessões, a única criticada pela oposição foi a que beneficiou usineiros de açúcar. O governo decidiu isentar de PIS/Cofins a venda de álcool etílico hidratado carburante, argumentando que a medida reduziria a comercialização desse produto no mercado informal, com ganhos de receita para os Estados, através do ICMS. O governo também incluiu um artigo sinalizando que a contribuição previdenciária patronal passará por modificações a partir de abril de 2004.