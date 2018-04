Senado dos EUA amplia benefício do auxílio-desemprego Por 89 votos a 6, o Senado dos EUA aprovou uma prorrogação dos benefícios do auxílio-desemprego. Como o projeto já havia sido aprovado na Câmara e o presidente George W. Bush já sinalizou que apóia a medida, ela deverá ser promulgada. O projeto prorroga os benefícios do auxílio-desemprego em sete semanas para os trabalhadores sem emprego cujos benefícios tenham vencido. Nos Estados em que a taxa de desemprego supere os 6%, a prorrogação será por 13 semanas. As informações são da Dow Jones.