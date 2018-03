Senado dos EUA aprova aumento no limite da dívida O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira o aumento no limite da dívida norte-americana em 290 bilhões de dólares, o suficiente para manter o financiamento do déficit norte-americano recorde por mais dois meses, enquanto os EUA deixam a pior recessão desde os anos 1930.