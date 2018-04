Senado dos EUA começa a discutir ?fast track? Após meses de protelação, o Senado dos Estados Unidos começou a debater nesta sexta-feira os primeiros elementos do projeto de lei sobre a Autoridade de Promoção Comercial (TPA), ou "fast track", que autoriza o executivo a negociar novos acordos comerciais dentro de certos parâmetros e impede o Congresso a apresentar emendas aos tratados que forem alcançados. A aprovação do TPA no Senado é considerada provável, mas sua adoção final pelo Congresso ainda é incerta. O Representante de Comércio da Casa Branca, Robert Zoellick, advertiu nesta sexta os senadores a não fazerem mudanças substantivas no projeto de lei aprovado em dezembro passado pela Câmara de Representantes, por apenas um voto de diferença. Falando na Câmara de Comércio americana, em Washington, ele disse que várias das emendas propostas, principalmente pelos democratas, poderiam comprometer o frágil compromisso negociado por líderes dos dois partidos na Comissão de Finanças do Senado, que aprovou o projeto TPA por 18 votos contra 3, com poucas modificações. Zoellick disse que ?é absolutamente crítico apoiar o projeto de lei como ele foi escrito e não opor emendas que alterem o delicado equilíbrio" que permitiu a aprovação do projeto de lei na Câmara - não sem promessas específicas dos líderes republicanos de aumentar o protecionismo à indústria têxtil dos EUA. Ele se referia a emendas que alterariam as cláusulas sobre investimentos, padrões trabalhistas e ambientais. A discussão levará de três semanas a um mês e promete ser tensa. Os senadores começaram a tratar nesta sexta-feira da Lei sobre Preferências Tarifárias Andinas (ATPA), um programa que beneficia os países que produzem ou são diretamente afetados pela fabricação e tráfico de folha de coca e de cocaína (Colômbia, Peru, Bolívia e Equador). Além da ATPA, o pacote do TPA deve conter um projeto de lei que renova o Sistema Geral de Preferências (SGP), que prevê isenções tarifárias a países em desenvolvimento até certos limites, e o TAA, um programa que amplia os benefícios de aposentadoria e seguro médico para trabalhadores direta ou secundariamente afetados pelo fechamento ou transferência de uma fábrica nos EUA em conseqüência da assinatura de acordos de liberalização comercial. Um entendimento entre democratas e republicanos sobre o TAA, que ainda não está garantido, é considerado essencial para que a discussão avance. Zoellick não parece ter contribuído para um acordo sobre o TAA em seus discurso desta sexta. ?Estamos discutindo comércio e não um novo programa de benefícios?, disse ele. O primeiro teste da legislação está marcado para o fim da tarde da próxima segunda-feira, quando o Senado votará uma moção para encerrar o debate e proceder à discussão do ATPA, TAA, TPA e SGP, que serão apresentados num único pacote legislativo. São necessários três quintos, ou sessenta votos, para aprovação da moção. O virtual colapso das negociações sobre o TAA, na noite de desta quinta-feira, complicou o sucesso da manobra parlamentar. Se ela fracassar, especialistas prevêem que a tramitação do TPA e das demais leis do pacote poderá estender-se para além de maio. Os EUA não renovam o TPA desde 1994. Sua aprovação é tida como essencial para as negociações da nova rodada da Organização Mundial de Comércio (OMC) e da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que já entraram nas preliminares.