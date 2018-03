Senado dos EUA eleva teto da dívida para US$ 12,4 tri O Senado dos EUA aprovou, por 60 votos contra 39, a elevação do teto da dívida do governo do país para US$ 12,4 trilhões, nível US$ 290 bilhões superior ao atual. A medida já havia sido aprovada na Câmara de Representantes na semana passada. O projeto permite que o Departamento do Tesouro emita bônus suficientes para financiar as operações e programas do governo até meados de fevereiro. O Senado voltará a votar o projeto em 20 de janeiro.