Senado dos EUA fará esboço de pacote na próxima semana O presidente do Comitê Financeiro do Senado norte-americano afirmou nesta quinta-feira que um esboço do plano para estimular a economia deve ser elaborado na próxima semana. "Queremos garantir que o Congresso fará o máximo para a economia norte-americana e para o povo norte-americano", afirmou o senador democrata Max Baucus em uma nota. Baucus disse ter conversado com o senador Charles Grassley, o principal republicano do comitê. Segundo ele, os dois chegaram a um acordo para agir rapidamente. Mais cedo, um assessor informou que congressistas norte-americanos e a Casa Branca chegaram a um acordo preliminar sobre o pacote de estímulo à economia. "Temos um acordo em princípio", disse o assessor próximo às negociações, que pediu para não ser identificado. A Casa Branca disse que um acordo final ainda não foi alcançado, mas que há bom progresso nas negociações. (Por Eric Beech e Tim Ahmann)