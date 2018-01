Senado libera venda de ações da Petrobras A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) derrotou por 14 votos a 8 o projeto de lei do senador Álvaro Dias (PSDB-PR). O projeto proibia o Tesouro de vender 31,7% das ações ordinárias - com direito a voto - da Petrobras. Trata-se de um excedente das ações ordinárias da Petrobras. Apesar da venda, a União continuaria a manter 55% do controle do capital votante na Petrobras. Isso porque há uma decisão política de não se vender as ações ordinárias em mãos da BndesPar (2% do capital votante) e de outras entidades federais (3,10%). A exigência legal é de que a União fique com 50% mais uma ação. Com a decisão, o governo afasta mais um constrangimento na operação de venda, que terá início em junho. O governo estima arrecadar R$ 8 bilhões com a venda das ações. A arrecadação deverá ser feita de forma pulverizada no mercado interno. Caso haja ações excedentes na operação de venda, elas serão destinados a investidores estrangeiros.