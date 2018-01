Senado mostrou espírito público ao aprovar MP do setor elétrico A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que o Senado mostrou espírito público ao aprovar a Medida Provisória 144, que contém o novo modelo do setor elétrico. "O balanço que eu faço desse processo é muito positivo", afirmou a ministra. Segundo ela, essa aprovação sinaliza a importância que o País atribui ao marco regulatório do setor elétrico. "Foi um esforço significativo do Senado." Segundo ela, o governo aceitou introduzir algumas modificações no relatório do senador Delcídio Amaral (PT-MS) para viabilizar a aprovação da MP. Essas alterações, no entanto, segundo Dilma, não comprometem o cerne do modelo. Após a aprovação dos destaques à MP, no Senado, a matéria deverá voltar à Câmara dos deputados para que sejam votadas as modificações feitas pelos senadores no texto antes aprovado pelos deputados. A ministra disse esperar que seja mantida, na Câmara, a versão da MP aprovada pelo Senado.