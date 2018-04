Senado ouvirá Meirelles e presidentes da Petrobras e Caixa

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quinta-feira, 27, o requerimento para convidar para audiência pública o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os presidentes da Petrobras, José Sergio Gabrielli, da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, e do Banco do Brasil, Antonio Francisco Lima Neto. O requerimento foi apresentado pelos senadores do PSDB e ainda não há uma data definida para a audiência. Veja também: Governo minimiza socorro de R$ 2 bi da Caixa à Petrobras O senador Renato Casagrande (PSB-ES), que integra a CAE, disse que o mais provável é que a discussão ocorra na próxima semana. Os três presidentes e Meirelles estão sendo convidados para das explicações sobre o empréstimo de R$ 2 bilhões concedido pela Caixa Econômica Federal à Petrobras. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), autor do requerimento para ouvir Meirelles, disse na quarta-feira ter informações de que também o Banco do Brasil tem injetado recursos na estatal nos últimos meses.