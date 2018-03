Senado pede explicações sobre investigação da CVM A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)do Senado aprovou requerimento solicitando informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as medidas adotadas "para apurar eventual vazamento de informação pela Agência Nacional de Petróleo (ANP)". A CVM abriu investigação para avaliar o volume atípico de ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no dia anterior ao anúncio da descoberta, pela ANP, de novos poços de petróleo em Sergipe. Naquele dia, foram movimentados mais de R$ 22 milhões na negociações com ações ordinárias da Petrobras. Quase o dobro da média diária verificada nas três semanas anteriores. O requerimento, feito pelo senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), foi dirigido ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para que ele repasse as informações ao Senado. A iniciativa recebeu o apoio do líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante. "Se alguns espertalhões compraram ações na véspera da divulgação, tivemos manipulação muito clara e isso prejudica investidores de longo prazo", afirmou ele. ?Informação privilegiada é crime em qualquer lugar do mundo e há indícios muito graves nesse sentido." No requerimento, o senador Valadares pergunta qual é a média de volume de negócios com as ações da Petrobras nos cinco dias anteriores e nos cinco dias posteriores à divulgação feita pela ANP. Valadares quer saber também quais as médias de negócios com as ações da estatal em janeiro e fevereiro deste ano e em janeiro e fevereiro do ano passado. Ele pede também a média do volume de negócios em cada dia do mês de março até a divulgação da notícia. O senador questinona ainda a informação divulgada pela imprensa de que a CVM considerou inexpressivas as alterações nos volumes de negócios da Petrobras e por isso não vai investigar o assunto. Ele quer saber qual é o índice de variação considerado anormal para uma investigação e quais são os parâmetros de normalidade adotados pela CVM.