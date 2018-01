Senado quer ouvir Rondeau e Gabrielli sobre Bolívia A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou nesta terça-feira requerimento do senador Jefferson Peres (PDT-AM) que convida o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau e o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para prestarem esclarecimentos "acerca das negociações com o governo da Bolívia, no sentido de preservar a integridade dos investimentos, instalações e operações da estatal brasileira, na exploração e comercialização do gás natural naquele país". A CAE aprovou também requerimentos de convite à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, para discutirem projetos que tratam da importação de pneus. A comissão ainda vai marcar as datas das audiências. A sessão desta terça da comissão já terminou. O vice-líder do MD (Mobilização Democrática), ex-PPS, deputado Raul Jungmann (PE), havia defendido a convocação de Rondeau e Gabrielli na segunda-feira. Em coletiva, Jungmann queixou-se do fato de o contrato ser sigiloso e afirmou que tanto Rondeau quanto Gabrielli têm de explicar se o documento garante condições de rentabilidade e retorno financeiro. De posse de um modelo básico de contrato que teria sido proposto pela YPFB, Jungmann disse querer saber se o contrato fechado pela Petrobras é diferente desse texto básico que, na sua opinião, é um "contrato leonino". Segundo Jungmann, o modelo de contrato a que ele teve acesso transforma a Petrobras em mera prestadora de serviços, dá total prioridade ao atendimento do mercado boliviano e não diz como a empresa vai recuperar os investimentos feitos no país. O deputado também questiona o fato de o contrato modelo não estabelecer a possibilidade de arbitragem internacional para eventuais conflitos entre as duas empresas. Petrobras responde Em nota divulgada no fim da tarde de segunda-feira, a Petrobras rebateu as críticas de Jungmann e afirmou que Gabrielli está disposto a dar toda e qualquer explicação sobre esse contrato e que já aceitou convite das Comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento Econômico da Câmara para participar, no dia 6 de dezembro, de audiência pública. A Petrobras afirma que a minuta de contrato divulgada por Jungmann não corresponde ao firmado com a YPFB. Segundo a empresa, o documento a que o deputado se refere é "um modelo preliminar que sofreu alterações até a versão final". (com Leonardo Goy)