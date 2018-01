Senado só votará novo modelo do setor elétrico em 2 de março O carnaval e a crise política adiaram desta terça-feira para o dia 2 de março a votação do novo modelo do setor elétrico no Senado. O adiamento foi decidido pelos relatores das duas medidas provisórias que estabelecem as novas regras, Delcídio Amaral (PT-MS), da MP 144 ? que trata das regras de comercialização ? e Rodolpho Tourinho (PFL-BA), da MP 145, que cria a Empresa de Planejamento Energético. Apesar do atraso, o governo e a oposição estão mais próximos de obter um acordo sobre a matéria que tranqüilize um pouco mais os investidores. Nesta terça, os dois relatores passaram mais de cinco horas reunidos com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, tentando fazê-la aceitar algumas das mudanças pedidas pelas entidades do setor. "Levamos as preocupações que tínhamos e a ministra Dilma entendeu que poderia melhorar o texto", disse Amaral. Segundo ele, as mudanças terão o objetivo de garantir a saúde financeira das empresas elétricas, pois essa é uma condição para garantir financiamentos para os novos projetos. "Houve uma evolução grande nesse texto", disse Amaral. Tourinho, que tornou-se um dos porta-vozes das entidades privadas nas negociações, defendia o adiamento antes mesmo da reunião com Dilma. "Seria mais prudente", argumentava o senador, dizendo que era preciso aprofundar as discussões da agenda mínima apresentada pelas empresas do setor. "Ainda precisamos de tempo para conversar." Após o carnaval, as duas medidas provisórias serão prioridade na pauta do Senado, já que no dia 20 completam-se 45 dias de suas edições e elas passam a trancar a pauta de votações. No dia 6 de março, se não tiverem sido aprovadas no Senado e referendadas pela Câmara, terão que ser reeditadas por mais 60 dias pelo Executivo. Mas Tourinho não acredita que isso será necessário. "Elas serão votadas como têm sido todas as medidas provisórias", afirmou.