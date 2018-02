Senado terá mais duas audiências sobre reforma trabalhista

Depois da derrota por 10 votos a nove na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, a reforma trabalhista teve um novo capítulo sem imprevistos na Casa nesta quarta-feira, 21. Na sessão, os senadores aprovaram a realização de duas audiências para discutir a proposta na próxima terça-feira, 27.

Conforme acordo estabelecido há algumas semanas por parlamentares, o parecer do relator Romero Jucá (PMDB-PE) foi lido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi concedida vista coletiva do processo.

O líder do governo no Senado tem forte atuação sobre o tema e acompanha todas as sessões que avaliam e debatem a reforma trabalhista na Casa. Com o objetivo de tentar anular qualquer estratégia da oposição para atrasar a tramitação, Jucá tem agido imediatamente após cada movimento dos opositores.

Jucá diz que o calendário combinado com a oposição será seguido à risca com votação da CCJ na manhã da quarta-feira, 28. Após a votação, o texto pode ir ao plenário para a última etapa antes da sanção presidencial. Uma vez que se trata de um projeto de lei, basta a maioria simples dos votos dos senadores para aprovar a reforma trabalhista./COM FERNANDO NAKAGAWA