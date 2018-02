Senado tira da pauta pacote de estímulo de Bush O Senado dos EUA declarou - pela segunda vez desde dezembro - que está num impasse com relação ao pacote de estímulo econômico proposto pelo presidente George W. Bush. O líder da maioria Democrata, Tom Daschle, disse que o pacote recebeu 56 votos a favor e 39 contra, não obtendo o número necessário de 60 votos para ser aprovado, o que o levou a tirar a matéria da pauta do Senado. Seis republicanos votaram com os democratas, enquanto um democrata quebrou a orientação do partido.