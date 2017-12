Senado vota hoje urgência para reforma trabalhista

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), deve pautar hoje requerimento de urgência para a votação da reforma trabalhista no plenário da Casa. Se aprovado, o projeto ganha prioridade e pode ser apreciado na segunda sessão deliberativa após a aprovação do pedido.

Eunício considera que a votação do texto deve ficar para a próxima terça-feira, para garantir maior quórum. O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), entretanto, destacou que ainda é possível haver um acordo entre os líderes para antecipar a votação para quinta-feira.

“O governo quer discutir e votar a reforma trabalhista, mas o presidente Eunício vai conduzir esse entendimento. Desde que haja um compromisso de forma, e não de conteúdo, nós vamos buscar um acordo que facilite a votação”, afirmou.

Ele ponderou que “não há nenhuma intenção de passar um trator em cima da oposição”. “No plenário vamos discutir, o que não fizemos na comissão justamente para não atrasar as discussões”, declarou Jucá.

Ele afirmou que o governo está discutindo a medida provisória que o presidente Michel Temer se comprometeu a editar para atender o parlamentares após eventual aprovação da proposta. Sobre a possibilidade de o governo recuar, na MP, sobre o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, Jucá afirmou que não há definição.