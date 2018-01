Senador afirma que Lula não tem coragem para demitir Meirelles O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) disse hoje que se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse "não mais do que um pouco de boa vontade", já teria demitido o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, porque "em nenhum país do mundo" o Ministério Público pede para processar o presidente do BC e ele continua no cargo. Segundo informações do Senado, em discurso, Antero Paes de Barros teria cobrado um gesto de grandeza de Meirelles, o seu pedido de demissão do cargo. Na opinião do senador, o presidente Lula não tem coragem de demitir Meirelles, porque o governo prefere fingir que nada grave está acontecendo. O senador sustenta que Meirelles teria mentido no Senado ao afirmar que, dos 64 processos do BankBoston que estavam no Banco Central, todos já haviam sido arquivados antes de ele ser empossado. Segundo Antero, a CPI do Banestado levantou que, dos 64 processos contra o BankBoston, 44 teriam sido arquivados depois que Meirelles assumiu a presidência do BC. O senador solicitou à Mesa Diretora do Senado que encaminhe ao Ministério Público Federal os dados da CPI do Banestado sobre Meirelles.