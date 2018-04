Senador dos EUA diz que há acordo sobre ajuda a montadoras

O gabinete do senador norte-americano Carl Lewin (Partido Democrata/Michigan) disse que as lideranças do Senado dos EUA chegaram a um acordo para um projeto de lei de ajuda à indústria automobilística e que elas darão detalhes numa entrevista coletiva às 17h30 (de Brasília). Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Segundo o Wall Street Journal, Levin e vários outros senadores estariam trabalhando num projeto de lei alternativo que daria empréstimos às montadoras por intermédio do programa do Departamento de Energia para incentivar a indústria a acelerar a produção de veículos mais econômicos.